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Суд запретил оппозиционеру выдвигаться в президенты Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы запретил выдвигаться в президенты страны оппозиционеру

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Ivan Alvarado/Reuters

Верховный суд Венесуэлы запретил выдвигаться в президенты страны оппозиционному правому политику Марии Корине Мочадо. Об этом сообщает телеканал Globovision.

Суд постановил, что лидер правой оппозиции, партии «Венте Венесуэла» будет лишена права занимать государственные должности в течение 15 лет. Причиной для такого приговора суд посчитал участие в коррупционной схеме, организованной самопровозглашенным президентом страны Хуаном Гуайдо.

При этом еще 17 октября 2023 года правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая радикальную оппозицию, заключили «Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех». Выступивший одним из инициаторов Белый дом тогда утверждал, что это позволит оппозиции принимать участие в электоральных процессах.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных дат предстоящего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ пока нет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригласил лидера латиноамериканской страны посетить Москву с официальном визитом.

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