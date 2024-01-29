Размер текста
А
А
А

Политолог назвал маловероятной гражданскую войну в США

Политолог Мирзаян: гражданская война в США на данный момент маловероятна

close
100%
Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Гражданская война в США на фоне событий в Техасе маловероятна. Такое мнение в беседе с Life озвучил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его словам, инициировать внутреннее противостояние должен президент Соединенных Штатов Джо Байден, взяв под контроль техасскую нацгвардию.

По словам эксперта, чтобы «прогнуть» Техас, Байден должен иметь незыблемый авторитет среди населения, однако, не сегодняшний день, лишь 40% граждан США довольны деятельностью нынешнего лидера.

«При таких рейтингах устраивать силовое противостояние с Техасом (который, напоминаем, поддержали более 20 американских штатов) станет форменным безумием. Это будет воспринято как объявление демократическим Вашингтоном войны не только Техасу, но и всей республиканской Америке», — отметил Мирзаян.

Он добавил, что несмотря на возможность избежать гражданской войны сегодня, серьезный внутриполитический кризис в США неминуем, поскольку с каждым годом противостояние демократов и республиканцев усиливается.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами