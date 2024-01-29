Политолог назвал маловероятной гражданскую войну в США

Гражданская война в США на фоне событий в Техасе маловероятна. Такое мнение в беседе с Life озвучил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его словам, инициировать внутреннее противостояние должен президент Соединенных Штатов Джо Байден, взяв под контроль техасскую нацгвардию.

По словам эксперта, чтобы «прогнуть» Техас, Байден должен иметь незыблемый авторитет среди населения, однако, не сегодняшний день, лишь 40% граждан США довольны деятельностью нынешнего лидера.

«При таких рейтингах устраивать силовое противостояние с Техасом (который, напоминаем, поддержали более 20 американских штатов) станет форменным безумием. Это будет воспринято как объявление демократическим Вашингтоном войны не только Техасу, но и всей республиканской Америке», — отметил Мирзаян.

Он добавил, что несмотря на возможность избежать гражданской войны сегодня, серьезный внутриполитический кризис в США неминуем, поскольку с каждым годом противостояние демократов и республиканцев усиливается.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой.