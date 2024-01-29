Политолог заявил, что США не пойдут на прямую атаку против Ирана

США не пойдут на прямую атаку против Ирана. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают варианты ответа на атаку на американскую базу США в Иордании и не исключают проведение секретной операции против Ирана.

Как считает политолог, речь идет о некой диверсионной операции внутри Ирана, которую могут провести спецслужбы или «какие-то проамериканские силы». В любом случае, отмечает он, такой ответ может быть серьезной эскалацией.

«Я сильно сомневаюсь, что администрация [президента США Джо] Байдена сегодня решится на это пойти», — сказал Дудаков.

По его словам, инструментарий Соединенных Штатов в данный момент «довольно ограниченный», поэтому Вашингтон может вместо проведения каких-либо операций ужесточить санкции против Ирана.

Вероятным сценарием ответа США Дудаков считает удары по проиранским силам в Ираке и в Сирии, что, как он добавил, уже происходило.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.