Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что США не пойдут на прямую атаку против Ирана

Политолог Дудаков: у США ограничен инструментарий для нанесения удара по Ирану

close
100%
Carlos Barria/Reuters

США не пойдут на прямую атаку против Ирана. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассматривают варианты ответа на атаку на американскую базу США в Иордании и не исключают проведение секретной операции против Ирана.

Как считает политолог, речь идет о некой диверсионной операции внутри Ирана, которую могут провести спецслужбы или «какие-то проамериканские силы». В любом случае, отмечает он, такой ответ может быть серьезной эскалацией.

«Я сильно сомневаюсь, что администрация [президента США Джо] Байдена сегодня решится на это пойти», — сказал Дудаков.

По его словам, инструментарий Соединенных Штатов в данный момент «довольно ограниченный», поэтому Вашингтон может вместо проведения каких-либо операций ужесточить санкции против Ирана.

Вероятным сценарием ответа США Дудаков считает удары по проиранским силам в Ираке и в Сирии, что, как он добавил, уже происходило.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами