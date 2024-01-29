Прокси-война против России продолжится даже после завершения украинского конфликта. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на совещании по подготовке инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время США, НАТО и «их сателлиты» руками Украины и «различного рода наемников ведут прокси-войну» против России, «которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на Украине».

В декабре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби по телефону гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

До этого эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.