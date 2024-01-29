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Боррель признал ошибки в вопросе поддержки Киева

Боррель: Евросоюз слишком долго не решался поставить Украине необходимую помощь

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Isabel Infantes/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) слишком часто затягивали с поставками Украине необходимой помощи. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt.

«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — заявил Боррель.

По словам дипломата, ЕС должен пересмотреть стратегию помощи Киеву и перейти от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

Боррель также призвал предоставить Украине ракеты высокой дальности и другие современные системы вооружения, а также заявил о необходимости укрепить возможности украинских средств противовоздушной обороны.

Накануне Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС должны предоставлять больше помощи Киеву.

В США отметили, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что Вашингтону нельзя доверять.

Ранее Боррель анонсировал поездку на Украину в начале февраля.

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