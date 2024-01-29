Сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил «Газете.Ru», что выступает за полную реализацию целей СВО на Украине. По его словам, лидеру республики Владимиру Зеленскому он желает сдохнуть в 2024 году, а самой стране — сдаться.

«Я за выполнение тех задач, которые поставил перед нами президент, — демилитаризацию и денацификацию. И это надо понимать не как уничтожение украинских мужчин в военной форме. Я их много раз допрашивал, и идейных там мало осталось. Денацификация — это уничтожение бандеровщины как явления и ее носителей. Идеологов. Денацификацию надо обязательно провести, пусть на это уйдет даже 30 лет. Надо выбить из головы украинского общества чванливое чувство хуторского превосходства и физически ликвидировать главарей украинского фашизма», — добавил Рогозин.

Он отметил, что демилитаризация также необходима. Рогозин подчеркнул, что в рамках этого процесса необходимо отодвинуть от российских границ чужой агрессивный военный потенциал.

Подробнее читайте в интервью сенатора от Запорожской области для «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предрекли политический конец Зеленскому.