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Рогозин рассказал, что пожелал бы Зеленскому в 2024 году

Сенатор Рогозин заявил, что желает Зеленскому сдохнуть

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«Газета.Ru»

Сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил «Газете.Ru», что выступает за полную реализацию целей СВО на Украине. По его словам, лидеру республики Владимиру Зеленскому он желает сдохнуть в 2024 году, а самой стране — сдаться.

«Я за выполнение тех задач, которые поставил перед нами президент, — демилитаризацию и денацификацию. И это надо понимать не как уничтожение украинских мужчин в военной форме. Я их много раз допрашивал, и идейных там мало осталось. Денацификация — это уничтожение бандеровщины как явления и ее носителей. Идеологов. Денацификацию надо обязательно провести, пусть на это уйдет даже 30 лет. Надо выбить из головы украинского общества чванливое чувство хуторского превосходства и физически ликвидировать главарей украинского фашизма», — добавил Рогозин.

Он отметил, что демилитаризация также необходима. Рогозин подчеркнул, что в рамках этого процесса необходимо отодвинуть от российских границ чужой агрессивный военный потенциал.

Подробнее читайте в интервью сенатора от Запорожской области для «Газеты.Ru».

Ранее на Украине предрекли политический конец Зеленскому.

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