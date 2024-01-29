Рогозин пожаловался на мышей на фронте

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что начал свой путь в зоне СВО в качестве снайпера. По его словам, главной проблемой на этом этапе для него стали мыши.

«Их (мышей. — «Газета.Ru») там колоссальное количество. Все кишит мышами. Они лезут тебе за воротник, даже выстрел их надолго не отгоняет. В детстве читал советскую книгу про якутского снайпера, с которым во время войны рядом лежала змея, но он не обращал внимания и продолжал вести огонь по врагу. Не думал, что в 59 лет буду заниматься практически тем же самым», — отметил Рогозин.

Он добавил, что как снайпер смог реализовать ряд целей в зоне СВО. Рогозин подчеркнул, что ведет личный счет.

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