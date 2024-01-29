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Экс-премьер Украины рассказал, для чего Зеленскому нужна мобилизация

Азаров: мобилизация нужна Зеленскому для восполнения потерь и ротации в ВСУ

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Ivan Sekretarev/AP

Мобилизация в украинские войска нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы восполнять ежедневные потери. Такое мнение высказал бывший украинский премьер Николай Азаров в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Еще одной причиной он назвал необходимость ротации в армии. Военные на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать и слаживать, отметил Азаров.

«Поэтому то, что они затеяли мобилизацию в таких больших объемах, свидетельствует, в первую очередь, о таких больших объемах потерь, которые армия киевского режима несет», — написал он.

По его мнению, в настоящее время действия украинских властей не способствуют тому, чтобы восполнять потери и «решать вот эти задачи».

В декабре Зеленский заявил, что его попросили дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан.

До этого сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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