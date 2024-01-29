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Китай осудил допросы своих студентов в аэропортах США

Посольство Китая сообщило о необоснованных допросах китайских студентов в США

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Daina_91880/Twitter

Посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о необоснованных допросах китайских студентов в американских аэропортах. Информацию об этом передает РИА Новости.

«В последнее время многие китайские студенты, которые въезжают в США через международный аэропорт Вашингтон Даллес, сталкиваются с необоснованными допросами и препятствиями со стороны правоохранительных органов на границе, некоторым приходится возвращаться домой, так как их визы аннулируют», — заявили в посольстве.

В дипломатическом представительстве отметили, что все китайские студенты, которые проходили через допросы, имели при себе все необходимые документы и направлялись в США после каникул дома или проездом в третьи страны.

У студентов отбирали мобильные устройства и задерживали на протяжении около десяти часов.

До этого стало известно о подготовке возможных контактов Байдена и Си Цзиньпина весной.

Ранее представители Китая и США заявили о готовности укреплять диалог двух стран.

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