Китай осудил допросы своих студентов в аэропортах США

Посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о необоснованных допросах китайских студентов в американских аэропортах. Информацию об этом передает РИА Новости.
«В последнее время многие китайские студенты, которые въезжают в США через международный аэропорт Вашингтон Даллес, сталкиваются с необоснованными допросами и препятствиями со стороны правоохранительных органов на границе, некоторым приходится возвращаться домой, так как их визы аннулируют», — заявили в посольстве.
В дипломатическом представительстве отметили, что все китайские студенты, которые проходили через допросы, имели при себе все необходимые документы и направлялись в США после каникул дома или проездом в третьи страны.
У студентов отбирали мобильные устройства и задерживали на протяжении около десяти часов.
До этого стало известно о подготовке возможных контактов Байдена и Си Цзиньпина весной.
Ранее представители Китая и США заявили о готовности укреплять диалог двух стран.