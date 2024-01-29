Глава МИД Польши назвал недопустимым считать концлагерь в Освенциме польским

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил недовольство тем, что в Европейской комиссии назвали «польским» нацистский концлагерь в Освенциме. Об этом министр написал на своей странице в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

Сикорский прокомментировал видео, появившееся по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста на платформе сети X председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава МИД отметил, что надпись на видео утверждала, что концлагерь Освенцим находится в Польше без какого-либо объяснения контекста тогдашней ситуации.

Министр иностранных дел подчеркнул, что при написании о нацистском лагере в Освенциме следует обязательно указать, что он был создан под немецкой оккупацией.

Ранее преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю. Таким образом Дисен прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».