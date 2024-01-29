Times: НАТО до саммита в июле в США может согласовать создание «военного Шенгена»

Государства Североатлантического альянса до июля могут согласовать создание системы «военного Шенгена», позволяющую воинским формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран-членов блока. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Times.

Издание отмечает, что уже многие годы лидеры НАТО стремятся создать военный эквивалент шенгенской зоны, которая позволила бы беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Сейчас ведутся переговоры по открытию в Европе ряда «военных коридоров». Предполагается, что положительный результат может быть достигнут уже до следующего саммита НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне.

В статье Times подчеркивается, что в настоящее время трансграничные учения Североатлантического альянса часто требуют выполнения большого количества бюрократических согласований, что в случае обострения военной обстановки может иметь критическое значение.

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