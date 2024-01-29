Размер текста
А
А
А

Times: НАТО до саммита в июле в США может согласовать создание «военного Шенгена»

НАТО в ближайшее время может согласовать создание «военного Шенгена»

close
100%
Global Look Press

Государства Североатлантического альянса до июля могут согласовать создание системы «военного Шенгена», позволяющую воинским формированиям свободно перемещаться в пределах границ стран-членов блока. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Times.

Издание отмечает, что уже многие годы лидеры НАТО стремятся создать военный эквивалент шенгенской зоны, которая позволила бы беспрепятственно перемещаться в границах стран-участниц. Сейчас ведутся переговоры по открытию в Европе ряда «военных коридоров». Предполагается, что положительный результат может быть достигнут уже до следующего саммита НАТО, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне.

В статье Times подчеркивается, что в настоящее время трансграничные учения Североатлантического альянса часто требуют выполнения большого количества бюрократических согласований, что в случае обострения военной обстановки может иметь критическое значение.

Ранее в Белоруссии заявили, что количество полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ страны удвоилось с начала 2024 года.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами