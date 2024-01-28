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Израиль, США, Египет и Катар провели встречу по сектору Газа

Израиль, США, Египет и Катар провели «конструктивную» встречу по сектору Газа

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AP

В Европе прошла встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием глав разведок Израиля, США, Египта и премьер-министра Катара. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, участниками встречи стали глава Службы внешней разведки Израиля (Моссад) Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар, генерал-майор запаса Ницан Алон, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, премьер-министр Катара и министр разведки Египта.

«Встреча была конструктивной», — сказано в сообщении.

До этого газета The New York Times писала, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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