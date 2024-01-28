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В Финляндии сообщили предварительные итоги президентских выборов

На президентских выборах в Финляндии лидирует бывший премьер Александр Стубб

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Global Look Press

В Финляндии на выборах президента предварительно лидирует кандидат от Национальной коалиционной партии (Saml), бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел страны Александр Стубб. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Согласно информации канала, на данный момент обработано 80% избирательных бюллетеней. За Стубба проголосовали 27,4% граждан, за члена фракции «Зеленый союз» и бывшего главу министерства иностранных дел Пекка Хаависто — 25,2%, за спикера парламента, бывшего главу ультраправой Партии финнов Юсси Халла-ахо — 18,5%.

В материале указывается, что 15,7% избирательских голосов собрал руководитель Банка Финляндии, член фракции «Финляндский центр» Олли Рена. Остальные выдвиженцы набрали менее 10%.

Воскресным утром 28 января по всей Финляндии открылись избирательные участки в связи с началом первого тура выборов президента. За место главы государства борются девять кандидатов, но фаворитов всего двое — Стубб и Хаависто. Основной темой выборов стало противостояние с Россией на фоне конфликта на Украине. Кто может стать новым президентом Финляндии и как исход голосования повлияет на отношения страны с Москвой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России.

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