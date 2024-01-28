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Три страны резко оборвали связи с ECOWAS

Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из Экономического сообщества Западной Африки

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ECOWAS

Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что немедленно покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает Reuters.

«Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация (ECOWAS) отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма», — заявил представитель военных властей Нигера полковник Амаду Абдрамане.

По его словам, организация явно не смогла помочь этим государствам в их борьбе с терроризмом и улучшить ситуацию с безопасностью.

В декабре прошлого года глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сделает выводы из-за решения Нигера разорвать военное союзничество с ЕС. Миссия в Нигере была запущена в 2012 году для «борьбы с боевиками и другими угрозами». До сегодняшнего дня в Нигере находилось около 120 европейских военных.

2 декабря Буркина-Фасо и Нигер приняли решение выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), включая объединенные силы.

Ранее Нигер разорвал военное сотрудничество с ЕС.

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