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В Британии оценили атаку хуситов на танкер Marlin Luanda

Sky: удар хуситов по британскому танкеру стал самой серьезной атакой их кампании

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что ракетный удар хуситов по британскому танкеру Marlin Luanda стал самым серьезным их успехом с начала обстрела коммерческих судов в Красном море. В интервью Sky News он отметил, что операция Британии и США в регионе не является сдерживающим фактором.

«Это был танкер с нефтепродуктами... и в него попала противокорабельная ракета — довольно мощная ракета, которая вызвала большой пожар в одном из трюмов», — отметил Кларк.

Этот удар стал «самой серьезной атакой хуситов с точки зрения ее успеха с начала кампании в ноябре», подчеркнул эксперт. По его словам, они продолжат «вести себя вызывающе», и он призвал готовиться к очередным атакам.

В то же время он подчеркнул, что совместные удары Великобритании и США снижают уровень угрозы судоходству в регионе, однако военная операция не помешает хуситам продолжать атаки.

Информацию о том, что у берегов Йемена в четверг, 27 января, был атакован танкер-продуктовоз Marlin Luanda, появилась изначально в американском отраслевом журнале Maritime Executive. Позднее представители йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) взяли ответственность за эту атаку на себя.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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