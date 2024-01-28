Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок раскритиковали за использование дополнительного самолета. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Отмечается, что причиной этому стала ее командировка в августе 2022 года. 25 августа она полетела на правительственном Airbus A-340 из Берлина в Марокко, а затем в Данию, где борт приземлился ночью. Обратно она должна была вылететь в Берлин 26 августа, однако Бербок захотела отправиться домой раньше, чем был запланирован вылет. Пилотам запретили выполнять рейс из-за законодательных ограничений на период отдыха для летчиков после полета. Поэтому из Кельна вылетел еще один правительственный борт, который доставил запасной экипаж в Копенгаген и вернулся в Германию пустым.

Для обсуждения данного события была собрана внутрипартийная видеоконференция «Зеленых», также состоялся внутриправительственный разговор.

В ХСС раскритиковали действия Бербок из «Зеленых» за двойные стандарты. Там обратили внимание, что «Зеленые» повышают налоги на авиаперелеты и «защищают» климат на словах, при этом не соблюдая это на деле.

До этого сообщалось, что самолет с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время полета в Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии, поскольку не получил разрешения на пролет над территорией Эритреи.

Ранее Блинкен застрял в Швейцарии из-за поломки самолета.