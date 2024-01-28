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Песков рассказал, что дети важнее работы

Песков: c годами понимаешь, что дети важнее, чем работа

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как ему удается совмещать отцовские обязанности с работой. Об этом он заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

«Вообще это счастье. И преодолевать все проблемы, связанные с рождением детей, с воспитанием детей, с введением их в мир, в учебу, в работу потом. Потом они растут, проблем становится еще больше. Это прекрасно», — заявил Песков.

Он отметил, что приходится жертвовать семейными делами ради работы. По его словам, дети обижаются, но со временем привыкают к этому, однако обида нарастает.

«На самом деле дети важнее, чем работа, это вот с годами понимаешь», — подчеркнул Песков.

В ноябре прошлого года Песков рассказал, что его дочь Елизавета ведет скромную жизнь во Франции. Он отметил, что Елизавета никогда не была ребенком-мажором. Более того, у нее была непростая жизнь и учеба. Говоря о жизни девушки во Франции, он подчеркнул, что его дочь жила в спартанских условиях и преодолевала много трудностей в поисках себя.

Ранее Песков предсказал, какой будет Россия через десять лет.

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