В Финляндии начался первый тур выборов президента

В Финляндии началось голосование в первом туре выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщало Министерство юстиции Финляндии, избирательные участки в стране будут открыты с 9:00 (10.00 мск) до 20:00 (21:00 мск).

Всего правом голоса обладают 4,2 млн финских граждан. Досрочно уже проголосовали 44,7% избирателей, или 1,9 млн человек.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков. Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Министерство юстиции огласит официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.

За место главы государства борются девять кандидатов, но фаворитов всего двое — экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. Основной темой выборов стало противостояние с Россией на фоне конфликта на Украине. Кто может стать новым президентом Финляндии и как исход голосования повлияет на отношения страны с Москвой — в материале «Газеты.Ru».

До этого кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что страна находится в безопасности из-за членства в НАТО и связей с Соединенными Штатами, поэтому не боится внешних угроз.

Ранее кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России.