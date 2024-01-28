Стало известно, какие законы вступают в силу в России в феврале

В России в феврале проиндексируют материнский капитал и иные социальные выплаты. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале Госдумы.

«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций», — написал он.

По его словам, в российском бюджете достаточно средств для выполнения социальных обязательств.

Также с 1 февраля вступят в силу законы о контроле деятельности микрофинансовых организаций, о бесплатном информировании об истечении срока вкладов, о добровольной пожарной охране.

До этого доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказывал, что основная индексация страховых пенсий неработающих пожилых россиян прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для ряда категорий граждан. Он также напомнил, что в феврале вдвое увеличат страховые пенсии для россиян, которым в январе исполнилось 80 лет.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».