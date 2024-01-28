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В МИД подтвердили намерение гендиректора МАГАТЭ посетить РФ

Захарова: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Россию, где запланирован его визит на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — заявила представитель внешнедипломатического ведомства.

Она уточнила, что запланированы межведомственные консультации с Гросси в Москве, а также его визит.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН заявил о реальной угрозе большой ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что безопасное функционирование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет обеспечено.

Ранее МАГАТЭ спустя два месяца снова обнаружило мины на территории ЗАЭС.

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