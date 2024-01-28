В США объяснили пограничную политику Байдена

Лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса США Том Эммер заявил, что пограничный вопрос интересует действующего главу государства Джо Байдена только потому, что он стал для него «политической обузой». Его слова приводит Fox News.

По его словам, администрация Белого дома с момента своего прихода к власти более трех лет назад «полностью открыла южную границу».

«Они фактически свели на нет всю работу, проделанную предыдущей администрацией по закрытию границы. У вас рекордное число [мигрантов]. В декабре границу пересекли более 300 000 человек», — заявил Эммер.

Он подчеркнул, что единственная причина, по которой президент Байден заинтересован в обсуждении ситуации на границе, заключается в том, что теперь она стал политической обузой для Белого дома.

До этого Трамп заявлял, что ситуация на американской границе стала орудием массового разрушения.

В январе администрация США начала судиться с Техасом, оспаривая право штата на самостоятельную охрану границы.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решения Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе.