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Политолог осудил фон дер Ляйен за слова об Освенциме

Дисен назвал заявление фон дер Ляйен об Освенциме историческим ревизионизмом

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом Дисен прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска».

«Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — подчеркнул политолог.

Заявление фон дер Ляйен по поводу Освенцима было приурочено к годовщине его освобождения. Постоянное представительство России при ЕС призвало альянс исправить ошибку, подчеркнув, что Освенцим освобождала Красная Армия, а не союзные войска.

Ранее в посольстве РФ упрекнули США за переписывание фактов Второй мировой войны.

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