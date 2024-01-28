Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Таким образом Дисен прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска».

«Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — подчеркнул политолог.

Заявление фон дер Ляйен по поводу Освенцима было приурочено к годовщине его освобождения. Постоянное представительство России при ЕС призвало альянс исправить ошибку, подчеркнув, что Освенцим освобождала Красная Армия, а не союзные войска.

Ранее в посольстве РФ упрекнули США за переписывание фактов Второй мировой войны.