Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что изображение Российской Федерации как врага Великобритании не соответствует действительности. Об этом он написал в своем Twitter.

«Что за бредятина. Россия нам не враг», — написал политик.

Таким образом он прокомментировал сообщение GB News о том, что британцы должны готовиться к войне с Россией в ближайшие шести лет.

До этого британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал «задуматься о немыслимом» и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил королевства генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство Великобритании должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к полномасштабной войне с РФ в ближайшие десятилетия.