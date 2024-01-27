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Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда

МИД ФРГ: мы принимаем всю ответственность за блокаду Ленинграда

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Борис Кудояров/РИА Новости

ФРГ принимает всю ответственность за преступления немецких военных, которые были совершены во время блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба МИД Германии.

«ФРГ выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершенных во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные немецким вермахтом в Ленинграде», — говорится в сообщении.

Также в МИД заявили, что в знак примирения правительство финансово поддерживает модернизацию петербургской больницы, где лечатся многие блокадники.

27 января спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратился к гражданам страны в связи с 80-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда, заявив, что сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат является важной задачей, так как сегодня нацизм вновь начинает «поднимать голову».

До этого посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф сказал, что в Германии безоговорочно признают ответственность за нападение на СССР во Второй мировой войне, Берлин не желает переписывать историю.

Ранее в посольстве РФ упрекнули США за переписывание фактов Второй мировой войны.

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