В Словакии считают, что Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит газа в Европу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не создаст условия для транзита российского газа в Европу после окончания соглашения между странами в конце 2024 года, она сделает огромную ошибку. Такое мнение он высказал в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR, передает ТАСС.

Словацкий премьер считает, что Украина, скорее всего, не подпишет новый контракт на транзит газа с российской компанией «Газпромом». При этом он подчеркнул, что в интересах Словакии и других европейских стран найти какое-то политически осуществимое решение для продолжения транзита газа.

«Я думаю, что они совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею», — сказал Фицо.

Он добавил, что это будет зависеть от воли украинцев.

До этого Bloomberg сообщил, что Евросоюз изучает альтернативные пути поставок российского газа в Европу.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.