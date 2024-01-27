Экс-депутат Рады рассказала о негативном отношении внучки к русскоговорящим

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что ее внучка были удивлена, когда увидела украинского военного, говорящего на русском языке. Об этом она сообщила в интервью украинской телерадиокомпании PAI, передает РИА Новости.

Фарион рассказала, что ее внучка-первоклассница как-то была у нее дома и там были включены «Единые новости».

«Вдруг мой ребенок увидела, она слушает новости… и воин говорит на русском языке. Она смотрит квадратными глазами, поворачивается ко мне и говорит: «Бабуля, кто это такой? Это москаль?» — цитирует экс-депутата агентство.

Вопрос внучки вызвал у нее неловкость, добавила она, отметив, что ей было сложно объяснить, почему солдат в украинской форме говорит по-русски.

До этого Фарион заявляла, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые общаются между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией. Она также подвергла критике украинских военнослужащих, которые по рации говорят «на московском языке».

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