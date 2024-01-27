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Трамп заявил, что не согласен с решением суда насчет иска писательницы Кэрролл

Трамп заявил, что оспорит решение суда насчет выплаты компенсации Кэрролл

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Mike Blake/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Трамп заявил, что оспорит решение суда Нью-Йорк насчет выплаты компенсации Элизабет Кэрролл в размере $83,3 млн за клевету и домогательство. Об этом он пишет на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию (президента США Джо) Байдена открыта на меня и Республиканскую партию. Наша юридическая система полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие», — пишет Трамп.

Элизабет Кэрролл обвиняла Трампа в домогательстве и клевете. В первый раз, в мае 2023 года, суд потребовал от Трампа выплатить писательнице $5 млн. Позднее женщина изменила размер суммы на $10 млн. Поводом для этого, в частности, стали слова политика в эфире телеканала CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, ее утверждения «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск «подстроенной сделкой».

До этого суд Нью-Йорка присудил писательнице Элизабет Кэрролл $83,3 млн компенсаций от экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за домогательства и клевету.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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