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Суд обязал Трампа выплатить миллионы долларов за домогательство и клевету

Суд Нью-Йорка присудил писательнице Кэрролл $83,3 млн от Трампа за домогательства

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New York Magazine/Reuters

Суд Нью-Йорка присудил писательнице Элизабет Кэрролл $83,3 млн компенсаций от экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за домогательства и клевету. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэррол 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб», — указано в сообщении телеканала.

Элизабет Кэрролл обвиняла Трампа в домогательстве и клевете. В первый раз, в мае 2023 года, суд потребовал от Трампа выплатить писательнице $5 млн. Позднее женщина изменила размер суммы на $10 млн. Поводом для этого, в частности, стали слова политика в эфире телеканала CNN, где он назвал Кэрролл сумасшедшей, ее утверждения «фальшивкой и выдумкой», а поданный против него иск «подстроенной сделкой».

До этого судья Нью-Йорка Льюис Каплан пригрозил экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу выдворением из зала суда, если он продолжит создавать помехи слушанию.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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