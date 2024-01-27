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Власти Оклахомы решили направить нацгвардию в Техас

Губернатор Оклахомы Ститт отправит нацгвардию в Техас для защиты границы

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Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт принял решение направить в Техас национальную гвардию для защиты американской границы. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.

По словам Ститта, он готов оказать помощь Техасу, так как действующий президент США Джо Байден не имеет полномочий по контролю над нацгвардией.

«Я уже обсудил вопрос со своим генералом Томасом Мансино, мы на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом», — добавил губернатор Оклахомы.

Кроме того, помощь Техасу не исключил губернатор Флориды Рон Десантис.

До этого губернатор Техаса Грег Эбботт говорил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за ситуации с демонтажем заграждений вдоль границы с Мексикой. Чиновник подтвердил, что в штате намерены продолжать расширять масштабы возводимых заграждений.

Ранее Трамп призвал направить в Техас нацгвардию из-за кризиса с мигрантами.

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