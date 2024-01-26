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В США Байдена призвали «уйти с дороги»

Вице-губернатор США Патрик призвал Байдена «уйти с дороги» техасских силовиков

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал президента США Байдена «уйти с дороги» техасских силовиков. Об этом пишет The Newsweek.

По словам Патрика, президент США должен «дать правоохранителям штата сделать свою работу», защищая границу от нелегальных мигрантов.

«Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими вооруженными силами, нашей Национальной гвардией на нашей границе ... в то время как мы на самом деле выполняем работу, которую от нас ждет американский народ», — заявил он.

Поводом для заявлений Патрика стали сообщения о том, что федеральные власти могут перерезать провод, по которому подается напряжение на колючую проволоку, установленную на границе США и Мексики, из-за «жестокости и бесчеловечности» такой меры.

До этого кандидат в президенты США Никки Хейли поддержала Техас в борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее Трамп заявил, что Байден помогает миллионам мигрантов незаконно проникать в США.

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