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Песков прокомментировал заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76

Песков не подтвердил заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76

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СК РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76 в ходе предыдущих обменов.

«Мне ничего про это неизвестно. Мне неизвестно, что эти списки где-то официально публиковались», — заявил Песков.

После того как главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список находившихся на борту потерпевшего крушения самолета 65 военнопленных, украинские власти заявили, что часть указанных в нем пленных уже были переданы Киеву.

До этого Песков ответил на вопрос, как Россия поступит с останками военнопленных с Ил-76.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее черные ящики сбитого Ил-76 доставили в НИИ для расшифровки.

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Крушение Ил-76 с пленными
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