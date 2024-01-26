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Рассекречен разговор Кравчука и Клинтона о националистах на Украине

Кравчук рассказывал Клинтону в 1994 году о проблеме украинских националистов

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук на встрече с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном в 1994 году рассказывал об украинских националистах, отмечая, что им нельзя давать возможность расширяться. Об этом сказано в рассекреченном меморандуме по итогам той встречи.

Экс-глава Украины говорил, что в стране есть националисты, которые противостоят ему касательно вопросов ядерного оружия. Кроме того, Кравчук заявлял, что националисты готовы на необдуманные действия, спекулируют на ситуации и ухудшают ее.

Кравчук возглавлял Украину с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года.

18 января Министерство юстиции России добавило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, в том числе лозунг «Слава Украине — героям слава», в список нацистских сообществ.

В украинской столице 20 декабря группа молодых людей развесила полутораметровый флаг нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде изъяли гирлянду с лозунгом украинских националистов.

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