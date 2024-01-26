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Бывший премьер Украины рассказал о резком сокращении населения Украины с 2014 года

Экс-премьер Азаров: население Украины с 2014 года сократилось в 2,5 раза

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Население Украины в сравнении с 2014 годом уменьшилось в два с половиной раза, такие показатели страной были достигнуты впервые за короткий период. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в своих социальных сетях.

«Они так издеваются над украинцами, что у меня волосы поднимаются дыбом», — отметил он.

Азаров уверен, что любой другой народ уже «вытащил и растерзал» бы Зеленского, но население вместо этого предпочитает бежать из страны.

До этого Николай Азаров заявлял, что система правосудия на Украине оказалась полностью разрушена, из-за чего в стране началось бесправие. Экс-глава правительства назвал суды «шарашками», находящимися в полном подчинении у администрации действующего украинского президента Владимира Зеленского. Также он подчеркнул, что в настоящее время у граждан Украины нет возможности защитить свои права.

Также Азаров предупредил, что рано или поздно наступит день выборов главы государства. Речь идет о 31 марта 2024 года, и вне зависимости от различных указов нынешний президент станет нелегитимным.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Зеленского в политических чистках перед выборами.

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