В Литве оценили вероятность военного конфликта НАТО и РФ

Вероятность военного конфликта НАТО и России в ближайшие годы крайне мала. Об этом в эфире радио Žinių Radijas заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

«В этом году, в следующем году возможность или вероятность войны между Россией и НАТО очень низка, крайне низка», — заявил Рупшис.

По его мнению, «условия могут измениться», но на данный момент, отметил командующий, Россия сосредоточена на украинском конфликте, а ВС РФ не представляют непосредственной угрозы.

Кроме того, Рупшис раскритиковал главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, ранее заявлявшего, что «реальная война вполне вероятна».

По словам командующего ВС Литвы, он «не имеет достаточной квалификации, чтобы давать военные советы, возникает некоторая путаница».

До этого Рупшис заявлял, что страны Запада утратили свой оборонный потенциал, военно-производственные мощности растут, однако не отвечают современным потребностям.

Ранее в Литве заявили, что Украина пока не может воевать по стандартам НАТО.