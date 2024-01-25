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В ОБСЕ заявили об отсутствии реакции Запада на предоставленную РФ фактуру по Ил-76

Лукашевич: РФ не получила реакции Запада на представленную ОБСЕ фактуру по Ил-76

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Россия предоставила на площадке ОБСЕ фактуру по крушению самолета Ил-76, но не получила никакой реакции со стороны Запада. Об этом сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, слова которого передает РИА Новости.

«Никакой», — заявил Лукашевич, отвечая на вопрос, какой была реакция западных стран.

Лукашевич заявил, что мальтийский председатель ОБСЕ знаком с заявлениями Минобороны и МИД России. По словам Лукашевича, председателю ОБСЕ не хватает украинского и западного взглядов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских пленных на самолете Ил-76, который был сбит в Белгородской области.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Согласно данным Минобороны России, на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными Вооруженными силами Украины из Харьковской области. 25 января стало известно, что на месте крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщили в оперативных службах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что по факту крушения самолета Ил-76 расследуется уголовное дело о теракте.

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Крушение Ил-76 с пленными
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