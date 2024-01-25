В России сообщили об участии боевиков из Идлиба в боевых действиях на Украине

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что у России есть свидетельства того, что члены террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом он сообщил ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы данные об отправке боевиков ИГ (организация запрещена в России) на Украину.

«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине», — сказал Лаврентьев.

По его словам, особенно это касается выходцев из бывших республик СССР.

Ранее в МИД Германии заявили, что подозревают 24 немца в наемничестве на Украине.

24 января Госдума РФ приняла обращение к парламенту Франции в связи с участием иностранных наемников в боевых действиях на территории Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.