Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии призвали разработать стратегию сдерживания России

Глава МИД Финляндии Валтонен: Европа должна разработать стратегию сдерживания РФ

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европе необходимо разработать надежную стратегию обороны и сдерживания, поскольку Россия «понимает только силу». Об этом она заявила в интервью RND.

«Европа должна разработать надежную стратегию собственной обороны и сдерживания. Мы должны укреплять собственную оборонную промышленность и как малые, так и крупные оборонные компании, должны иметь возможность делать крупные инвестиции уже сейчас. Россия понимает только силу», — считает Валтонен.

По ее словам, стратегия сдерживания должна быть разработана «как на европейском уровне, так и на уровне НАТО». В то же время она признала, что Западу «еще далеко до этой точки».

Следует делать гораздо больше, и это независимо от того, чем закончатся выборы в США, констатировала Валтонен.

До этого кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что страна находится в безопасности из-за членства в НАТО и связей с Соединенными Штатами, поэтому не боится внешних угроз.

Ранее Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами