Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европе необходимо разработать надежную стратегию обороны и сдерживания, поскольку Россия «понимает только силу». Об этом она заявила в интервью RND.

«Европа должна разработать надежную стратегию собственной обороны и сдерживания. Мы должны укреплять собственную оборонную промышленность и как малые, так и крупные оборонные компании, должны иметь возможность делать крупные инвестиции уже сейчас. Россия понимает только силу», — считает Валтонен.

По ее словам, стратегия сдерживания должна быть разработана «как на европейском уровне, так и на уровне НАТО». В то же время она признала, что Западу «еще далеко до этой точки».

Следует делать гораздо больше, и это независимо от того, чем закончатся выборы в США, констатировала Валтонен.

До этого кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что страна находится в безопасности из-за членства в НАТО и связей с Соединенными Штатами, поэтому не боится внешних угроз.

Ранее Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.