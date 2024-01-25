Экономист раскрыл ключевой просчет Запада в санкционной политике против РФ

Экономист Антон Любич в эфире Tsargrad.tv назвал ключевые моменты, которые не учел Запад, вводя беспрецедентное количество санкций против России. Во-первых, США и их союзники не задумывались, что Москва начала заниматься вопросами импортозамещения в критических отраслях еще задолго до начала специальной военной операции (СВО). Во-вторых, Вашингтон и Брюссель не учли структуру мировой экономики и специфику предложения ресурсов, пояснил эксперт.

«Выбросить Россию из поставок ресурсов оказалось практически невозможно. И то, что вы не покупаете у Москвы, означает лишь то, что кто-то купит у нее дешевле, а вы потом все равно перекупите дороже. Соответственно, Европа, по сути, просто решила переплачивать за то, чтобы Индия и Китай получали русские энергоресурсы дешевле», — отметил Любич.

В итоге Европа и США понесли более тяжелые потери в результате санкционной войны, инициированной ими же, резюмировал экономист.

Накануне член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер заявил, что даже самые упорные сторонники антироссийских санкций уже должны были смириться с тем, что они бесполезны. Политик также отметил, что промышленность Европы пострадала из-за запретительных мер и вряд ли выдержит очередной пакет рестрикций.

До этого о вреде антироссийских санкций для жителей Евросоюза сообщил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Ранее Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году.