Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист раскрыл ключевой просчет Запада в санкционной политике против РФ

Экономист Любич: мировая экономика не может существовать без России

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Экономист Антон Любич в эфире Tsargrad.tv назвал ключевые моменты, которые не учел Запад, вводя беспрецедентное количество санкций против России. Во-первых, США и их союзники не задумывались, что Москва начала заниматься вопросами импортозамещения в критических отраслях еще задолго до начала специальной военной операции (СВО). Во-вторых, Вашингтон и Брюссель не учли структуру мировой экономики и специфику предложения ресурсов, пояснил эксперт.

«Выбросить Россию из поставок ресурсов оказалось практически невозможно. И то, что вы не покупаете у Москвы, означает лишь то, что кто-то купит у нее дешевле, а вы потом все равно перекупите дороже. Соответственно, Европа, по сути, просто решила переплачивать за то, чтобы Индия и Китай получали русские энергоресурсы дешевле», — отметил Любич.

В итоге Европа и США понесли более тяжелые потери в результате санкционной войны, инициированной ими же, резюмировал экономист.

Накануне член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер заявил, что даже самые упорные сторонники антироссийских санкций уже должны были смириться с тем, что они бесполезны. Политик также отметил, что промышленность Европы пострадала из-за запретительных мер и вряд ли выдержит очередной пакет рестрикций.

До этого о вреде антироссийских санкций для жителей Евросоюза сообщил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Ранее Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами