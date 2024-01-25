США ждут от РФ и Украины расследования по крушению российского Ил-76

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон ждет как от России, так и от Украины расследования обстоятельств катастрофы самолета Ил-76 Минобороны РФ, сбитого над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС.

Пател отметил, что на данный момент он не может предоставить независимое подтверждение на этот счет.

«Я видел эти публикации, и мы надеемся, что причастные стороны проведут расследование этих сообщений, чтобы установить факты относительно произошедшего», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что США бы поддержали проведение российскими и украинскими властями собственных расследований и установление фактов.

До этого первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что французское председательство запланировало заседание Совета Безопасности ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы.