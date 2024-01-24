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Госдеп не гарантировал готовности Вашингтона поставить Турции самолеты F-16

Госдеп США не дал гарантий поставок Турции истребителей F-16

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Air Force/Wikipedia

Заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не давал гарантий Турции на поставку истребителей F-16, так как ключевую роль в этом вопросе играет американский конгресс. Об этом со ссылкой на выступление Патела на регулярном брифинге для журналистов сообщает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что президент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен открыто поддерживают модернизацию парка самолетов F-16, состоящих на вооружении военно-воздушных сил Турции.

При этом Пател отметил, что в рассмотрении сделок по продаже американского оружия ключевую роль играет конгресс США, поэтому госдеп сейчас не может назвать никаких возможных сроков поставки F-16 Анкаре.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает завершения процесса по продаже Анкаре американских истребителей F-16.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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