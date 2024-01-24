В Госдуме обсудят необходимость вывешивания флагов в детсадах

На следующей неделе на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, в случае принятия которого все образовательные учреждения, от детских садов до университетов, обяжут вывешивать флаги России. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор предложения, глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова сообщила, что число поддерживающих законопроект народных избранников растет, среди желающих выступить соавторами инициативы есть депутаты Госдумы всех фракций и сенаторы.

23 января сообщалось, что в скором времени все учебные заведения на постоянной основе и в обязательном порядке будут размещать флаги России на своих зданиях и территориях. Законодательная инициатива, разработанная в Государственной думе, была поддержана правительством.

По действующим правилам государственный флаг необходимо размещать на зданиях общеобразовательных учреждений — школ, гимназий и лицеев. Новый законопроект распространит это правило на детские сады, колледжи и университеты.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать поднимать флаг перед любым спортивным соревнованием.