Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крушение российского транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ситуацию с самолетом она сравнила с классическим американским боевиком, который заканчивается «горами кокаина и хаотичной стрельбой», а президент Украины Владимир Зеленский как будто отрабатывает подаренную актером Шоном Пенном статуэтку Оскара.

«Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием «Проект «Украина», — резюмировала Захарова.

До этого главный редактор медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, бывших на борту разбившегося самолета.

В списке Симоньян 65 человек — мужчины в возрасте в среднем от 30 до 50 лет.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76.