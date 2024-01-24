Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэрия Кишинева подала в суд на правительство Молдавии

Мэр Чебан: Кишинев подал в суд на Минфин и правительство Молдавии

close
100%
Ion Ceban/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кишинев подал в суд на правительство и министерство финансов Молдавии, потребовав возместить образовавшиеся дополнительные затраты. Об этом сообщил мэр города Ион Чебан в своем Telegram-канале.

«Мэрия подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев перед бюджетом муниципалитета, который образовался в ходе действий по делегированию дополнительных полномочий МПА Кишинева без финансового обеспечения», — объяснил он.

По словам Чебана, необдуманные действия министерства финансов и правительства страны нанесли столичному бюджету такой ущерб. По его словам, что к иску может присоединиться любой гражданин Молдавии.

Также мэр Кишинева указал, что из 23 млрд леев ежегодных взносов жителей столицы в госбюджет возвращаются в бюджет столицы только 2,8 млрд. Он подчеркнул, что мэрия Кишинева выступает за то, чтобы жителям города оставляли не менее 50% от уплачиваемых налогов.

До этого сообщалось, что Приднестровье может потерять до $5 млн из-за введения Молдовой таможенных пошлин на импорт из непризнанной республики.

Ранее стало известно, что Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами