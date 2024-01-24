Мэрия Кишинева подала в суд на правительство Молдавии

Кишинев подал в суд на правительство и министерство финансов Молдавии, потребовав возместить образовавшиеся дополнительные затраты. Об этом сообщил мэр города Ион Чебан в своем Telegram-канале.

«Мэрия подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев перед бюджетом муниципалитета, который образовался в ходе действий по делегированию дополнительных полномочий МПА Кишинева без финансового обеспечения», — объяснил он.

По словам Чебана, необдуманные действия министерства финансов и правительства страны нанесли столичному бюджету такой ущерб. По его словам, что к иску может присоединиться любой гражданин Молдавии.

Также мэр Кишинева указал, что из 23 млрд леев ежегодных взносов жителей столицы в госбюджет возвращаются в бюджет столицы только 2,8 млрд. Он подчеркнул, что мэрия Кишинева выступает за то, чтобы жителям города оставляли не менее 50% от уплачиваемых налогов.

До этого сообщалось, что Приднестровье может потерять до $5 млн из-за введения Молдовой таможенных пошлин на импорт из непризнанной республики.

Ранее стало известно, что Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы.