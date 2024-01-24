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Глава ЦИК ответила на вопрос о присутствии международных наблюдателей на выборах в России

Памфилова: на выборы президента РФ приедут до 1000 международных наблюдателей

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Александр Гальперин/РИА Новости

От 500 до 1000 международных наблюдателей приедут на выборы президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Она отметила, что ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами президента России 95 странам.

«ЦИК гарантирует благожелательный, открытый процесс, благоприятные условия для наблюдения наших коллег из зарубежных стран. Они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, чтобы посмотреть, как там проходят выборы», — добавила Памфилова.

До этого член ЦИК Павел Андреев сообщил, что Центральная избирательная комиссия России отказалась приглашать на предстоящие выборы президента страны представителей недружественных государств. По его словам, приглашения направят только контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.

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Выборы президента России 2024
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