Политолог раскрыл смысл послания Лаврова на заседании СБ ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседания Совета безопасности ООН для того, чтобы решить украинский конфликт на условиях Москвы до возможного большого наступления российских войск. Такое мнение в материале для Tsargrad.tv выразил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, комментируя выступление главы российского дипломатического ведомства, в котором он потребовал от представителей государств осуждения ударов по мирному населению Донецка.

«Я вижу в этом кальку с событий 15 декабря 2021 года, когда Россия предприняла последнюю попытку перед началом через пару месяцев СВО договориться с Западом о гарантиях и мерах по обеспечению взаимной безопасности. США высокомерно отвергли мирный жест России, пытавшейся достучаться до них 30 лет <...> Но Москва тогда США открыто и честно предупредила. Предупреждает, похоже, и сейчас», — написал Латышев.

Он обратил внимание, что Лавров завершил свое выступление советом «внимательно прислушаться» к миролюбию России, «пока еще есть время».

Накануне глава МИД РФ в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что действующая администрация США при президенте Джо Байдене не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

Лавров также подчеркнул, что для улучшения отношений с Москвой страны Запада должны прекратить использовать Украину в качестве «инструмента войны» против России.

Ранее Лавров оценил перспективы развития отношений между РФ и США при Трампе.