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Госдеп объявил программу обучения албанских журналистов по западным нормам

RT: Госдеп хочет обучить албанские СМИ писать «независимые» статьи

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Depositphotos

Американское посольство в Тиране запускает программу повышения квалификации албанских журналистов. Обучать их будут по американским и западным профессиональным нормам и этике. Ожидается, что проект позволит повысить прозрачность работы госучреждений, информированность населения, сообщает RT со ссылкой на опубликованные материалы.

В рамках обучения будут созданы специальные площадки для албанских студентов факультета журналистики и сотрудников СМИ. Отмечается, что так они смогут поучаствовать в расследованиях, «свободных от политического или экономического влияния». Таким образом в США намерены повысить их квалификацию для подготовки независимых материалов.

Запуская такой проект, власти США намерены вернуть свое влияние на Западных Балканах, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Это особенно ярко проявилось в Сербии, на парламентских выборах, где местное население поддержало действующую власть… Это попытка повлиять не только на мнение албанцев, но и на жителей Косово», — заявил он.

Напомним, Еврокомиссия также выделила грант в размере €3 млн на «стратегическое информирование» о Евросоюзе и процессе вступления Албании в ЕС. Отмечалось, что для реализации проекта специалисты запустят производство рекламных, пропагандистских и информационных видеоматериалов в Албании.

Ранее сообщалось о выделении США $100 тысяч на «обучение» украиноязычных журналистов.

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