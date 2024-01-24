РФ не получала предложений о проведении российско-украинских переговоров в Ватикане

Россия не получала официальных предложений по проведению российско-украинских переговоров в Ватикане. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский.

Как рассказал Солтановский, российской стороне известно о появляющихся в СМИ сообщениях на эту тему.

«Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала», — сказал он, подчеркнув, что не сомневается в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине.

Москва традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, и они не прекратились с началом военной операции, отметил дипломат.

По его словам, Папскому Престолу хорошо известна российская позиция по вопросу Украины и путям урегулирования конфликта.

15 января председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа Римский работает над возможностью провести переговоры России и Украины в Ватикане.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.