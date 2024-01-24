В России не видят стремления США по выводу своего военного контингента из Сирии

Россия пока не видит, что США намерены вывести свой военный контингент из Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев журналистам, передает ТАСС.

«Пока мы не видим каких-либо стремлений или намерений американской стороны по выводу своего воинского контингента», — сказал Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. На территории военного объекта произошли несколько взрывов. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия США и их вовлеченности в дела региона.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.