Рамасвами подверг критике Хейли за участие в праймериз Республиканской партии

Американский политик Вивек Рамасвами, недавно покинувший президентскую гонку, подверг критике кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли, заявив, что ее кампания нацелена на срыв выдвижения экс-президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на страницу Рамасвами в социальной сети X сообщает РИА Новости.

По словам политика, тот факт, что Хейли продолжает участие в праймериз, демонстрирует уродливую изнанку предвыборной гонки. Рамасвами подчеркнул, что Хейли не может одержать победу над Трампом через «парадную дверь», поэтому «кукловоды-доноры» специально достаточно долго поддерживают Хейли для того, чтобы исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Рамасвами назвал это «отвратительной правдой».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп на состоявшейся встрече со сторонниками объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его единственный оппонент Никки Хейли поздравила его с успехом.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».