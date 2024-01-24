Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз в Нью-Гэмпшире за право баллотироваться от Республиканской партии в 2024 году. С победой политика поздравила его единственный оппонент Никки Хейли, сообщает The Sun.

«Хейли обратилась к своим сторонникам после подсчета голосов, поздравив Трампа с победой», — говорится в статье.

До этого СМИ расходились в результатах. Телеканал CNN сообщал, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидировала Никки Хейли с 56,7%, а по версии Fox News лидировал Дональд Трамп с 52,5%.

До этого Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если проиграет на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Агентство Associated Press отмечает, что от Демократической партии в Нью-Гэмпшире победил действующий хозяин Белого дома Джо Байден.

Накануне кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что в тесте на интеллект он наберет больше очков, чем его соперница от Республиканской партии Никки Хейли.

Ранее Трамп назвал имя своего возможного вице-президента.